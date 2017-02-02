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Karacaoğlu Cami aslına uygun olarak onarıldı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Caferbey Mahallesi'nde yer alan Karacaoğlu camisinde restorasyon ile bakım ve onarım çalışmasının tamamlandığını söyledi.

Karacaoğlu Camisinin kültür varlıkları korumasında tescilli olduğunu ve tarihi mimarisi ile yapı tekniği açısından bir Anadolu Kültür Mirasını temsil ettiğini belirten Başkan Büyükkılıç "Melikgazi Belediyesi olarak 2015 yılından beri tarihi ve kültür yapılarının bakımı ve onarımı günümüz hizmetine kazandırıyoruz. Şu ana kadar 15 eseri tamamladık. 18 eserde ise çalışmalar devam ediyor. 2016 Yılı Haziran ayında başlanılan Caferbey Mahallesi'ndeki Karacaoğlu camisi aslına uygun olarak bakım ve yenileme çalışması da tamamlandı. Yapı tekniği kullanılan malzemeler ve taş işçiliğin güzel örneklerini sergileyen bu tarihi yapı aslına uygun olarak onarıldı. Gelecek kuşaklara iki Anadolu kültür mirası cami, sağlam ve bakımlı bir şekilde emanet edilmiş oldu" dedi.

Karacaoğlu Camisinin bakım, onarım ve yenileme için yapılan çalışmada mülkiyet sorunu bulunmadığından dolayı kısa sürede tamamlandığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, yapımı tamamlanan Karacaoğlu Camisinin yarın Cuma namazı ile ibadete açılacağını sözlerine ekledi.

(TB-Y



02.02.2017 10:18:39 TSI

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