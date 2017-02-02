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Manisa'nın sağlığı için çalışıyorlar



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım'ı makamında ağırladı. Ziyaretin ana gündem maddesini MASKİ'nin içme suyu dezenfeksiyonu konusundaki hassasiyeti oluşturdu.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, kendisini işbirliği ve tanışma amacıyla ziyarete gelen Manisa Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım'ı makamında kabul etti. Ziyaretin ana gündem maddesini MASKİ'nin içme suyu dezenfeksiyonu konusundaki hassasiyeti oluşturdu. Manisa Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım, halk sağlığının korunması ve iyileştirilmesi hususunda MASKİ Genel Müdürlüğü'nün özverili çalışmaları nedeniyle Genel Müdür Coşkun'a teşekkürlerini sundu. Genel Müdür Coşkun'un makamında gerçekleşen ziyarette, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Parmaksız, İçme Suyu Dairesi Başkanı Fevzi Demir de bulundu. Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım'a Müdür Yardımcısı Dr. Özgür Sekreter eşlik etti.



"Halk sağlığı en öncelikli konumuz"

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, ziyaretle ilgili olarak şu açıklamaları yaptı: "Büyükşehir Kanunu ile birlikte ilimizin içme suyu ile ilgili tüm işlerini devralan MASKİ Genel Müdürlüğümüz, bu görevin vermiş olduğu sorumluluğun bilincinde olarak çalışmalarını yürütmektedir. Manisa'mızın ve Manisalı vatandaşlarımızın sağlığı elbette ki her şeyden önce gelmekte. Biz de halkımıza sunduğumuz tüm hizmetlerde öncelikle bunu gözeterek hareket ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün bu hususta özel bir hassasiyete sahip. Bu amaçla ilimiz genelindeki içme suyu depolarımızın bakım onarım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Artık kullanılamaz halde olanların yerine ise yeni depolar inşa ediyoruz. 17 ilçemizin tamamında yenilediğimiz içme suyu ve kanalizasyon hatlarımızla da yine daha sağlıklı bir Manisa inşa etmenin çabası içindeyiz."

(SC-Y)



02.02.2017 10:19:00 TSI

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