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Suriye'deki savaşın acı yüzünü Keçiören'e taşıyan Halep Evi'ni AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay da ziyaret etti



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ANKARA (İHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, "Halep'te Birkaç Dakika" projesi kapsamında Keçiören Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Keçiören İlçe Temsilciliğinin işbirliğiyle yaptırılan Halep Evi'ni ziyaret etti.

Aktay'a, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, TÜGVA Keçiören İlçe Temsilcisi Yusuf İslam Ak ve TÜGVA Keçiören Kadın ve Aile Koordinatörü eşi Sena Ak eşlik etti. Kalaba Kent Meydanı'na kurulan Halep Evi'ne özellikle çocukların çok büyük ilgi gösterdiğini belirten Yusuf İslam Ak, "Evimizi şu ana kadar çok sayıda Keçiörenli ziyaret etti. Bu evi gezenler Halep'teki Müslümanların ne kadar zor şartlarda yaşadıklarını da görmüş oluyorlar" dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Ak ise, evleri yıkılan Suriyelilerin çatı yerine muşamba örttüklerini anlatarak, "Bir gaz lambasının, bir battaniyenin oradaki insanlar için çok büyük önemi var. Halep'te insanların hangi şartlar altında yaşadıklarını göstermek için bu evi inşa ettik. Halep Evi, sınırımızın ötesinde yaşanan insanlık dramını birkaç dakikalığına da olsa vatandaşlarımıza yaşatmayı ve onlarla empati kurmayı amaçlıyor" diye konuştu.

Yasin Aktay daha sonra Keçiören Belediyesi hizmet binasında açılan Göçmen Hizmetleri Merkezine gitti. Merkezde hizmet veren hukuk danışmanı, sağlık danışmanı, eğitim direktörü, iş ve meslek danışmanı ve eğitim danışmanı ile sohbet eden Aktay, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

(JA-MK-Y)



02.02.2017 10:22:11 TSI

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