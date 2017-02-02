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Kombilerde bakım yüzde 30 tasarruf sağlıyor

02 Şubat 2017 Perşembe, 10:18
Kombilerde bakım yüzde 30 tasarruf sağlıyor
Kombilerde bakım yüzde 30 tasarruf sağlıyor
- Yetkili Servis Uzmanı Ali Emre Bayar:
- "Yetkili servislerin haricinde bakım yaptırmanın zararı ileride görülür"

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Kombilerde düzenli yapılan bakımın yüzde 30 tasarruf sağladığı bilinirken, Bilecik'te bir markanın yetkili servis uzmanı Ali Emre Bayar, konu hakkında açıklama ve uyarılarda bulundu.
Her yıl düzenli yapılan kombi bakımlarının sağlık açısından önemli olduğunu belirten uzmanlar, ayrıca bunun yüzde 25 ila 30 oranında bir tasarruf olarak da vatandaşların cebine yansıdığını söylediler. Kombi kullanan vatandaşların her yıl düzenli olarak cihaz bakımlarını yaptırmaları gerektiğini vurgulayan uzmanlar, bu bakımların yetkili servis tarafından yapılması gerektiğinin altını çizdiler.
Son zamanlarda korsan servislerin açıldığına dikkat çeken Bayar, "Piyasada kendini kombici olarak tanıtan çantacı bir grup var. Onları kendi kendilerine 20 liraya kombi bakımı yapıyorlar. Elektrik süpürgesini alıp süpürmekle ya da nemli bezle silmekle temizlik demiyoruz biz ona. Vatandaşımızda bunu görüyor bunu bizde yaparız diyorlar. Daha çok zararı oluyor. Bunlar da hiçbir şekilde fayda sağlamaz. Arabayı nasıl götürüyoruz dışı içi temizleniyor ama içerisinde sorunu geçirmiyor. Onun için yetkili servislerinden hiçbir şekilde ayrılmasınlar. Yetkili servislerin haricinde yapanların ucuz olmasıyla yaptırmanın zararını ilerde görürler" ifadelerini kullandı.

"Kombi bakımında en önemli husus gaz ayarı"
Kombi bakımları hakkında bilgi veren Bayar, " Vatandaşlarımızın kombi bakımını senede bir yaptırmalarını öneriyoruz. Özellikle eylül aylarında kışa girilmeden yapılmasını öneriyoruz. Kombi bakımda en önemli amacımız sarfiyatı düşürmek, gaz yakıtını düşürmek. Aynı zamanda bu işlem cihazın ömrünü de uzatmakta. Kombi bakımında en önemli husus gaz ayarı. Yani gaz ayarının minimum ve maksimum ayarını ne kadar düzenli yapabilirsek kışı o kadar az geçirebiliriz, yakıtı o kadar düşürebiliriz. Onun dışında termostat takımı yapıyoruz ve bu da yakıtı daha da düşürüyor. Kombi bakımları minimum 50 liradan başlıyor. Kombinin kapasitesine göre de 100-150 liraya kadar çıkıyor. Tesisat temizleme fiyatları da piyasada şuan 150-200 lira arası değişiyor. Bilecik'te kombi bakımına çok dikkat eden yok açıkçası. Anca arızalandığında arayıp soruyorlar. Kombi işi yapmaya çalışan da çok Bilecik'te. Petek temizliği yaptırmak yüzde 30 tasarruf sağlamakta. Aynı zamanda izolasyonlu bir evi varsa yüzde 30 tasarruf sağlar" dedi.
(CKT-CY)

02.02.2017 10:22:57 TSI
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