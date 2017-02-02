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Ağız kanserine dikkat

02 Şubat 2017 Perşembe, 10:19
Ağız kanserine dikkat
Ağız kanserine dikkat

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Ağız kanserleri denildiğinde aslında hem ağız boşluğunun içinde hem de ağzın gerisinde yer alan orofarenks denilen bölgede görülen kanserlerin akla geldiğini belirten Diş Hekimi Zafer Kazak, bu kanserlerin dilde, dişte, diş etinde, kemikte, orofarenk denilen boğazın ve dilin gerisinde yer alabildiği gibi dudakta da yer alabilen bir hastalık olduğunu söyledi.
Medicadent Diş Klinikleri Kurucusu ve Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, "Ağız kanserlerinin çoğunluğu 45 yaşın üzerinde ortaya çıkar ve erkeklerde oluşma olasılığı kadınlara oranla 2 kat fazladır. Kimi zaman hiç belirti vermezken kimi zaman hayat kalitesini düşürmeyecek kadar belirti verir ilerleyen vakalar da sadece varlığı yani ağızda hissedilen büyüklüğü hastaya sorun oluşturur" dedi.
Diş Hekimi Kazak, ağız kanserin de ortaya çıkan belirtileri şöyle sıraladı:
"Ağızda acı veya tarifsiz bir ağrı, diş etlerinde, dilde veya ağız içindeki veya etrafında beyaz veya kırmızı renkli alanlar, ağız içinde dil ile hissedilebilen hassas, tahriş olmuş, kabarık veya kalınlaşmış alanların olması, ağızda veya boğazda tekrarlayan kanamalar ve iyileşmeyen yaralar, seste boğukluk veya boğazda yutulamayan cisim hissi, çiğneme ve yutma güçlüğü, dil ve çene hareketlerinde zorlanma, dil veya ağızın diğer bölgelerinde his kaybı, uyuşukluk, alt veya üst çenede meydana gelen şişlikler ve bunun sonucu mevcut protez uyumunun bozulması, ağız içinde sürekli beyaz lekeler (lökoplaki) veya kırmızı lekeler (eritroplaki) ortaya çıkması"
Kazak, ağız içinde çıkan beyiz veya kırmızı lekelerin öncü kanser koşulları (ardından kanser görülmesi muhtemel koşullar) olarak onaylanabileceğini belirterek, "Saydığımız belirtilerin herhangi birini fark eden kişi doktor veya diş hekimlerine muayene olmalıdır" şeklinde konuştu.
(ÖB-ÖB-Y)

02.02.2017 10:24:15 TSI
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