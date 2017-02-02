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TÜGVA ziyaretlerini sürdürüyor



(Fotoğraflı)



Melih Yiğit

ŞIRNAK (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfı Şırnak İl Başkanı Fırat Som, eski Belediye Başkanı Ahmet Hamdi Yıldırım ile eski Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Som ile birlikte yeni atanan Şırnak Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Mehmet Sıdık Bora ile Sosyal Yardımlaşama ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü görevine asaleten atanan Hasan Güngen'i makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten memnun olduğunu belirten Şırnak Sosyal Yardımlaşama ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan Güngen, 8 yıldır vakıfta görevini yürüttüğünü söyledi. Güngen, "Son 2,5 yıldır vekaleten baktığım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne asaleten atandım. Personellerimiz mağdur ve yoksul aileleri ziyaret ederek, sahada çalışmalar yapacak. Vatandaşın mağdur olmaması için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz" dedi.

Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü'ne atanan Mehmet Sadık Bora de ziyarette yaptığı açıklamada Şırnaklılara iş konusunda yardımcı olmaya, istihdam sağlamaya gayret göstereceklerini belirtti. Bora, "Öncelikle Şırnak'ta görev yapmaktan mutluyum. Çalışma ve İş Kurumu Müdürü olarak insanların işbaşı eğitimlerinden, kurslardan ve devlet desteklerinden faydalanmaları noktasına elimden gelen gayreti adil bir şekilde göstereceğim. Bizleri ziyaret ederek onure eden değerli TÜGVA Şırnak İl Başkanı Fırat Som'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TÜVGA Şırnak İl Başkanı Fırat Som, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Mehmet Sıdık Bora'ya gerek istihdama sağladığı katkı, gerekse de hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Som, "Toplum Yararına Çalışma Programlarıyla kamu kurumlarına destek vermekte ve istihdam sağlamamaktadır. Sosyal Yardımlaşama ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan Güngen ve Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Mehmet Sıdık Bora müdürlerimize yeni görevinde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

(MY-AKK-Y)



02.02.2017 10:24:20 TSI

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