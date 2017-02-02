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AGÜ'de YGS hazırlık kampları



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Sami Yangın Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) öncesi Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü'nde kampa girdi.

YGS öncesi üniversite adayı öğrenciler, AGÜ Sümer Kampüsü'nde ders çalışma kampı düzenlemeye devam ediyor. Kayseri Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi'nin AGÜ'deki YGS kampının sona ermesinin ardından, Sami Yangın Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri de Sümer Kampüsü'nde kamp düzenledi. Okul rehber öğretmenlerinin gözetiminde düzenlenen ders çalışma kampına son sınıfta öğrenim görmekte olan 60 öğrenci katıldı. Üniversite adayı öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde tarihi Sümerbank Bez Fabrikası Tesislerinden dönüştürülen dersliklerde ders çalışıp, yarıyıl tatillerinin bir bölümünü YGS'ye hazırlanarak geçirdi. Öğrenciler kampta ders çalışmalarının yanısıra kampüste, AGÜ öğrencileriyle birlikte karaoke yarışmaları, hazine avı yarışması gibi çeşitli etkinliklere de katıldı.

Kayseri'nin başarılı okullarından Sami Yangın Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerinin YGS kampı bir hafta sürdü.

(TB-Y



02.02.2017 10:24:55 TSI

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