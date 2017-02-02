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Afyonlu aşçılar kente madalyalar ile döndü



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyon Profesyonel Aşçılar Derneği üyeleri, 9. Antalya Uluslararası Altın Kep Aşçılar Yarışmasında 4 kategoride başarı sağladı.

Afyon Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Ramazan Doruklu beraberindeki Başkan Yardımcısı Hüseyin Yalavaç, Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Benek ve yarışmada Afyonkarahisar'ı temsil eden öğrenciler Meriç Batuhan Aydın, Yaşar Kaypak ve Ulus Akkılıç, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Doruklu, yarışmanın 'Üniversiteler Yarışıyor' kategorisinde birinci, 'Genç Aşçılar Yarışıyor', 'Sebze Oymacılığı' ve "Mutfakta Güzel Sanatlar" kategorilerinde üçüncü olduklarını söyledi. Bu başarıların arkasında Afyonkarahisar Belediyesi'nin kendilerine sağladığı desteğin çok büyük payı olduğunu kaydeden Başkan Doruklu, desteklerinden dolayı Başkan Çoban'a teşekkür ederek, yarışma sonrası "Şefler Birliği" tarafından kendilerine verilen madalyayı takdim etti. Elde ettikleri derecelerden dolayı aşçıları tebrik eden Başkan Çoban, başarılarının devamını diledi.

(GC-



02.02.2017 10:25:02 TSI

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