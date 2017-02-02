02 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Afyonlu aşçılar kente madalyalar ile döndü

02 Şubat 2017 Perşembe, 10:20
Afyonlu aşçılar kente madalyalar ile döndü
Afyonlu aşçılar kente madalyalar ile döndü

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyon Profesyonel Aşçılar Derneği üyeleri, 9. Antalya Uluslararası Altın Kep Aşçılar Yarışmasında 4 kategoride başarı sağladı.
Afyon Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Ramazan Doruklu beraberindeki Başkan Yardımcısı Hüseyin Yalavaç, Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Benek ve yarışmada Afyonkarahisar'ı temsil eden öğrenciler Meriç Batuhan Aydın, Yaşar Kaypak ve Ulus Akkılıç, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Doruklu, yarışmanın 'Üniversiteler Yarışıyor' kategorisinde birinci, 'Genç Aşçılar Yarışıyor', 'Sebze Oymacılığı' ve "Mutfakta Güzel Sanatlar" kategorilerinde üçüncü olduklarını söyledi. Bu başarıların arkasında Afyonkarahisar Belediyesi'nin kendilerine sağladığı desteğin çok büyük payı olduğunu kaydeden Başkan Doruklu, desteklerinden dolayı Başkan Çoban'a teşekkür ederek, yarışma sonrası "Şefler Birliği" tarafından kendilerine verilen madalyayı takdim etti. Elde ettikleri derecelerden dolayı aşçıları tebrik eden Başkan Çoban, başarılarının devamını diledi.
(GC-

02.02.2017 10:25:02 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Gençlere diksiyon eğitimi verilmeye başlandı
YEREL

GENÇLERE DİKSİYON EĞİTİMİ VERİLMEYE BAŞLANDI
CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığından haftalık olağan basın toplantısı
YEREL

CHP AFYONKARAHİSAR İL BAŞKANLIĞINDAN HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI
Sağlık çalışanlarına &quot;Elektronik Form Eğitimi&quot; verildi
YEREL

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA "ELEKTRONİK FORM EĞİTİMİ" VERİLDİ
Erkmen Belediyesi'nden eğitim yardımı devam ediyor
YEREL

ERKMEN BELEDİYESİ'NDEN EĞİTİM YARDIMI DEVAM EDİYOR
Karakaya'dan, Başkan Kumartaşlı'ya ziyaret
YEREL

KARAKAYA'DAN, BAŞKAN KUMARTAŞLI'YA ZİYARET
İscehisar kaymakamından Kayseri gazisine ziyaret
YEREL

İSCEHİSAR KAYMAKAMINDAN KAYSERİ GAZİSİNE ZİYARET
AK gençlerden Başkan Diker'e ziyaret
YEREL

AK GENÇLERDEN BAŞKAN DİKER'E ZİYARET
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI
İnsan Hakları Kurulu Ocak ayı toplantısı yapıldı
YEREL

İNSAN HAKLARI KURULU OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI