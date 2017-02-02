Bayırköy Belediyesi Aylık İstişare Toplantısı
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle aylık istişare toplantısını yaptı.
Bayırköy Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, Bayırköy'ün sorunları ve hizmetler konusunda bilgi alışverişinde bulunan Başkan Yaman, "Aylık olağan istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Katılan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Aldığımız kararların beldemize hayırlara vesile getirmesini diliyorum. Daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz" dedi.
(CKT-CY)
02.02.2017 10:25:51 TSI
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