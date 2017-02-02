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Fatma Şahin, KETEM'den destek alan kadınlarla bir araya geldi



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) faydalanan kadınlarla bir araya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir otelde gerçekleştirilen buluşmada halka hizmet etmenin hakka hizmet etme anlayışıyla yola çıktıklarını söyledi. Kanserde erken teşhisin önemli olduğunu vurgulayan Şahin, "Erken teşhis ve tedavinin gerekli çalışmalarını yaptınız ve bugün aşama aşama gidiyor. En önemli şey umut. İnsan umudunu kaybederse hayatını kaybeder. Umudumuzu kaybetmeden birbirimize verilen imkanları ve fırsatları iyi değerlendirerek hepinizin sağlıklı ve toplumun sağlıklı olması konusunda çalışıyoruz" dedi.

Şahin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde halkın sağlam durarak oyunları bozduğunu hatırlatarak "Bunun karşısında biz size ne yaparsak yapalım siz herşeyin en iyisini hakediyorsunuz" ifadelerini kullandı. Kadınlardan yoğun ilgi gören ve onlarla sohbet eden Şahin'in katıldığı buluşmada, ayrıca Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, KETEM'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

27 bin kişiye tarama yapıldı

Aksoy, Büyükşehir Belediyesi ve Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliği ile kurulan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve mobil mamografi tarama aracıyla toplamda 27 bin tarama işlemi gerçekleştirildiğini söyledi. Bunun sonucunda 12 bin 933'ü mamografi (meme sağlığı taraması), 11 bin 812'si rahim ağzı kanseri(HPV) ve 2 bin 264 kişiye de gaitada gizli kan (GGK) taraması yapıldı. Ayrıca 16 bin 620 kişi halk sağlığı eğitiminden faydalanırken, 4 bin 909 kişininde merkeze ulaşabilmeleri amacıyla taşıma işlemi yapıldı.

(SD-Y)



02.02.2017 10:26:40 TSI

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