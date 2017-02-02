Müftü Dizen istişare toplantılarına devam ediyor
(Fotoğraflı)
Selçuk Manaz
ESKİŞEHİR (İHA) - Seyitgazi İlçesi Müftülüğüne atanan Sait Dizen, istişare toplantılarına Kırka Mahallesi'nde devam etti.
Dizen, mahallede bulunan camilerin görevlileriyle Kurs Camii'nde bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı. Toplantıda 5 cami görevlisiyle bir araya gelen Müftü Dizen, mahallede din görevlileri tarafından yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alarak, bundan sonra yapılabilecek projeleri değerlendirdi. Dizen, toplantı sonrasında Kırka Kur'an Kursu'nda da incelemelerde bulundu.
(SM-KÇ)
02.02.2017 10:30:45 TSI
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