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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Hakkari'de 62 köy ile 155 mezra yolu ulaşıma kapandı

02 Şubat 2017 Perşembe, 10:25
Hakkari'de 62 köy ile 155 mezra yolu ulaşıma kapandı
Hakkari'de 62 köy ile 155 mezra yolu ulaşıma kapandı

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA)  Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 62 köy ve 155 mezra yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi tarafından yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda ulaşıma açılan onlarca köy ve mezra yolu, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yeniden ulaşıma kapandı. Yolların yeniden açılması için il genelinde 44 iş makinesi ve 72 personelle çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği belirtildi.
İl Özel İdaresi yetkilileri, Hakkari genelinde akşam saatlerinde etkisini sürdüren kar yağışı sonrası 62 köy ve 155 mezra yolunun ulaşıma kapandığını ve yeniden ulaşıma açılması içinde çalışmaların devam ettiğini ifade ettiler.
(FT-MSA-Y)

02.02.2017 10:31:05 TSI
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