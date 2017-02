YEREL HABERLER / KIRKLARELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kırklarelispor yönetiminden Rektör Şengörür'e hayırlı olsun ziyareti

Kırklarelispor yönetiminden Rektör Şengörür'e hayırlı olsun ziyareti



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can ve yönetim kurulu üyeleri, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Volkan Can ve yönetim kurulu üyeleri, Rektör Şengörür'ü tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Şengörür, Kırklarelimizin tanıtımında Kırklarelispor'un önemli bir görev üstlendiğini belirterek, Kırklarelispor'un en kısa sürede daha iyi noktalara geleceğine inandığını söyledi. Şengörür, Kırklareli Üniversitesi olarak Kırklarelispor'a gerekli desteği vereceklerini de sözlerine ekledi.

Ziyaretin sonunda Kırklarelispor Kulübü Başkanı Can, Rektör Şengörür'e, Kırklarelispor'un atkısını hediye etti.

(KA-MEF-Y)



02.02.2017 10:32:30 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER