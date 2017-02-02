ADÜ ile PTT arasında protokol imzalandı
- ADÜ personeli ve öğrencilere yüzde 40 indirim uygulanacak
(Fotoğraflı)
Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), taşıma ve dağıtım hizmetleri için çözüm ortağı olarak PTT kurumuyla bir anlaşma imzaladı.
Adnan Menderes Üniversitesi ile PTT Aydın Başmüdürlüğü arasında imzalanan protokol, 1 yıl süreyle yürürlükte kalacak ve sözleşme gereği kararlaştırılan indirim ADÜ personeli ve öğrenciler için de uygulanacak.
Adnan Menderes Üniversitesi birimleri, personeli ve öğrencileri gönderecekleri kargolarda, PTT'nin ücret tarifesi üzerinden yüzde 40 indirimli olarak faydalanabilecek.
(MB-Y)
02.02.2017 10:34:12 TSI
NNNN