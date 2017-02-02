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Yaralı kaya kartalı tedavi altına alındı



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de yaralı halde bulunan kaya kartalı tedavi altına alındı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personelleri Hamit Çiçek ve Uğur Güldal tarafından Hakkari'ye 45 kilometre mesafede bulunan Şine Köprüsü mevkiinde yaralı halde bulunan kaya kartalı, hemen Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirildi. Bitkin ve halsiz olan kartal, veteriner hekim Faysal Cindioğlu tarafından yapılan muayene sonucunda sol kanadında 7-8 santimetre çapında 3 adet deformasyon ve 1. derece yanık yaralarına rastlandı. Yaralar geniş ve derin olduğundan cerrahi müdahale gerektiği kanısına varılması üzerine kartal ameliyata alındı.

Başarılı geçen ameliyatın ardından kaya kartalı Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne gönderilmek üzere Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğündeki görevli orman mühendisi Halime Temirağa ve beraberindeki personellere teslim edildi.

(FT-MSA-Y)



02.02.2017 10:36:05 TSI

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