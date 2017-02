YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sarıkamış Belediyesi'nin karla mücadelesi

Sarıkamış Belediyesi'nin karla mücadelesi



KARS (İHA) - Sarıkamış Belediyesi kar yağışının durmasını beklemeden karla mücadele çalışmalarına başladı. Başkan Toksoy, çalışmaları yakından takip etti.

Belediye Başkanı Göksal Toksoy, yaklaşık 8 ayı kış olan ve 6 ay kar altında kalan Sarıkamış'ta karla mücadele çalışmaları başlattıklarını belirtti.

Başkan Göksal Toksoy, 4 kamyon, 4 iş makinesi ve 40 kişilik ekiple Sarıkamış'ın cadde ve kaldırımlarının karını temizlediklerini söyledi.

Başkan Toksoy, "Her kar yağdığında 4 kamyon ve 4 iş makinesi ve 40 kişilik ekiple cadde ve sokakların temizliğini yapıyoruz.Tabi bu zor şartlar altında çalışmak belediyemize de ek külfet getiriyor. Kış mevsimi süresince yakıt ve makine bakımı için büyük harcama kalemleri oluşuyor" dedi.

Aylık 100 bin lira akaryakıt gideri, 200 bin lira personel harcamalarına, makinelerin tamir ve bakımı ile yaklaşık 400 bin lira harcadıklarını ifade eden Başkan Toksoy, "Kış mevsiminde belediyemiz bütçesine 2 milyon lira yük getirmiş oluyor. Bu çalışmaları yapmak zorundayız. Vatandaşlarımız ve araçlarımız karlı, buzlu caddelerden geçemez. Biz her türlü koşullarda cadde ve sokaklarımızı temizliyoruz ve vatandaşlarımıza hak ettikleri hizmeti vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Her kar yağdığında greyder ve kepçelerle bir araya getirilen karlar kamyonlara yüklenerek ilçe dışına çıkarılıyor diyen Toksoy, "Yani binlerce kamyon kar taşıyoruz. Buda bütçemizi bir hayli zorluyor. Bu bölgede kar ve soğukla mücadele eden il ve ilçelere ek bütçe ile destek verilmesi gerekiyor. İnşallah kazasız belasız kış mevsimini atlatacağız" şeklinde konuştu.

Öte yandan kar yağışı ve tipiye aldırış etmeden karla mücadele çalışmalarını yürüten Belediye ekiplerine Başkan Toksoy'da eşlik ediyor. Toksoy, bazen işçilerle birlikte buz kırıyor, bazen de işçilerle kar kürüyor.

