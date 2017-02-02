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"Mask" sergisi Maltepelilerle buluştu



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Maltepe Belediyesi'nin Şubat ayındaki sanat etkinlikleri, Ayfer Işık'ın "Mask" isimli resim sergisinin açılışıyla başladı.

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'ndeki sergi, sanatseverlerin katılımıyla ziyarete açıldı. Sergide, üç yıldır resim ve kil çalışmaları yapan Ayfer Işık'ın resmettiği insan yüzlerinin yer aldığı maskeler sergilendi. Sanatçının geometrik şekillerle insan yüzlerini bir araya getiren eserleri, ziyaretçilerin beğenisini topladı. Sanatçının, geometrik desenlerle nesnelerin tüm görünüşlerine yer verdiği eserleri ve doğadan ilham aldığı tablolarının da bulunduğu sergi, 7 Şubat'a kadar Galeri Maltepe'de ziyarete açık olacak.

(HB-ÖK-Y)



02.02.2017 10:39:30 TSI

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