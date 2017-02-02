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ASKİ hem kırsalda hem şehirde çalışıyor

- Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Oprukçu:

- "Hem kırsalda hem de şehir merkezinde gerekli tüm çalışmalar yapılarak vatandaşlarımızın sorunlarına da anında yanıt verilecek"



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ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, hem kırsalda hem de şehir merkezinde gerekli tüm çalışmaların yapılarak vatandaşların sorunlarına anında yanıt verileceğini söyledi.

Yeni yapıların yoğun bir şekilde meydana geldiği Aliye İzzet Begoviç Bulvarından Kanal Kıyı boyuna bağlantı bulvarını Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri açarken, ASKİ ekipleri de alt yapı çalışması yaparak bölgenin kanalizasyon sorununu çözüyor.

Gürselpaşa Mahallesi 75469 Sokak üzerinde yapılan Kanalizasyon Ana Hat çalışmasında 300'lük betonarme boru kullanılırken, yaklaşık 15 gündür çalışması süren toplam bin metrelik proje bir haftaya kadar tamamlanacağı bildirildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bulvar üzerinde yapılan alt yapı sorununun ortadan kalkacağı, ilerleyen günlerde de Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından asfaltlama çalışması gerçekleşeceği öğrenildi. Yapılan çalışmalarla birlikte bölge halkının hem alt yapı sorununun hem de yol sorununun tamamen ortadan kalkacağı aktarıldı.

Projelerle ilgili konuşan ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, "Bugüne kadar Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda yapılan projelerle ciddi işler başarıldı. Bundan sonra da hem kırsalda hem de şehir merkezinde gerekli tüm çalışmalar yapılarak vatandaşlarımızın sorunlarına da anında yanıt verilecek" dedi.

(ELF-NPR-Y)



02.02.2017 10:39:41 TSI

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