İZMİR (İHA) - Muğla Valisi Amir Çiçek, Selma Güngör'ün 'Selma İle Kente Dair' programına konuk oldu. Vali Çiçek, Selma Güngör'e 15 Temmuz gecesinde Marmaris'te yaşananları anlattı.

Muğla Valisi Amir Çiçek, TRT Kent Radyo İzmir'de her hafta Çarşamba günü 21.05 ve 22.00'da arası yayınlanan 'Selma İle Kente Dair' programına katıldı. Sunuculuğunu Selma Güngör'ün yaptığı programa konuk olan Vali Çiçek, 15 Temmuz'da Fethullaçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yaptığı hain darbe girişiminin hakkında soruları yanıtladı. Vali Çiçek, 15 Temmuz'da Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a darbeci askerler tarafından düzenlenen suikast girişimin önlenmesi adına yürüttükleri kriz yönetimini anlattı. Çiçek; ''Bir Türk vatandaşı olarak, Türk milletinin evladı olarak, vali olarak, arkadaşlarımızla beraber Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası için, Türk milletinin istikbali için ve milletimizin birliği, dirliği için darbeye karşı duruşumuz, hareketimiz Sayın Cumhurbaşkanı, baş komutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te olması nedeniyle bu görev bizim için çok önemliydi. Malum Türkiye'yi parçalamak ve bu ülkede iç savaş çıkarmak isteyenlerin Cumhurbaşkanımıza düzenledikleri suikast girişimini bizler mümkün mertebede başta dirayetimizle, gücümüzle, manevi gücümüzle Cumhurbaşkanımızın güvenliği sağlayarak halkımıza ulaşması için elimizden ne geliyorsa yaptık. '' şeklinde konuştu.



''O gece bunların başarısız olacağına inanmıştık''

Cumhurbaşkanı'nın kaldığı otelde Türk milletine çağrıda bulunduğu sırada, orada olduğunu ifade eden Vali Çiçek, ''O gece vatandaşlara güvenini belirten Cumhurbaşkanımızın 'Bunların bir şey yapamayacağını, bakın bende sizin yanınızdayım. Milli iradeyi her zaman vatandaş, millet korur' dediğinde vatandaşların meydanlara koşmasıyla ve bu hainlere fırsat vermeyeceğini gördük. Vatanını ve milletini seven kahraman Türk halkının Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara döküldüğünde, bunların başarısız olacağına inanmıştık.'' dedi.



Vali Amir Çiçek, FETÖ/PDY'nin yapmaya çalıştığı hain darbe girişiminin başarısız olmasının sebepleri hakkında şunları söyledi: ''Darbe girişiminin başarısız olmasının asıl sebebi her şeyden önce Cumhurbaşkanımızın dirayeti, feraseti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına güveni ve demokrasiye bağlılığıdır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tek vücut olup, bunlara meydan vermemesi için tek bir sesleri ile ellerine Türk bayrağı alarak meydanlara koşmasıdır. Öte yandan güvenlik güçlerimizin, özellikle Marmaris ve Muğla için söylüyorum. Polisimizin canla başla o bu suikast timinin cesaretle karşılarında durmasıdır. Milletimizin meydanlara çıkarak, bunlara fırsat vermemesi ve içindeki vatan millet sevgisini, bayrak sevgisini, bağımsızlık aşkını meydanlara giderek, ortaya koymaları ile olmuştur. Yani düşünün tanklara meydan okuyan, F-16'ların uçuşundan korkmayan ve uçak savarların mermilerinden korkmayan, bir türk milletinin o geceki o duruşu, o davranışı elbetteki bu hainlere meydan verdirmedi. En önemli nedeni budur diyorum.''

Öte yandan Vali Çiçek, 15 Temmuz gecesi yaşamını yitirerek şehit olan vatandaşlar için, '' O gece kahraman Türk milleti demokrasiye, milli iradeye, birlik ve beraberliğimize, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü yıkma girişiminde bulunan ihanet çetelerine karşı koydu. O gece canını hiçe sayarak bu vatan için savaşan 15 Temmuz şehitlerimiz, tıpkı Cumhuriyetimizin kuruluşunda ecdadımızın gösterdiği gibi bu vatanın bölünmez bir bütün olduğunu bir kez daha herkese gösterdi." dedi.

TRT Kent Radyo İzmir'de Selma Güngör'ün 'Selma İle Kente Dair' adlı programa konuk olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Muğla Valisi Amir Çiçek, dinleyicilere teşekkür etti. Program sonrasında Selma Güngör, Vali Çiçek'e özel bir kalem hediye etti.

