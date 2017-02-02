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İzmir'den Fatsa'ya kitap kardeşliği

02 Şubat 2017 Perşembe, 10:36
İzmir'den Fatsa'ya kitap kardeşliği
İzmir'den Fatsa'ya kitap kardeşliği
- Bornova Becker Spor'un başarısını duyan köy çocuklarının kütüphane rüyası gerçekleşiyor

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin lideri olarak şampiyonluğa adım adım ilerleyen Bornova Becker Spor, kurumsal sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekliyor. Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesinde bir ortaokuldan gelen çağrıyı yanıtsız bırakmayan Bornova Becker Spor, köy kütüphanesi kurmak için kolları sıvadı.

Bornova Becker Spor Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal Projeler Koordinatörü Burcu Kebir, Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesindeki çocukların, BeckerSpor'un basketboldaki ve sosyal projelerdeki başarısını duyarak yaptıkları çağrıya kayıtsız kalmadıklarını belirtti. Kebir, "Ülkemizin neresinde olursa olsun, olanaklarımız ölçüsünde kız çocuklarımızın eğitimine ve kadınlarımızın kişisel gelişimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yalıköy Mahallesindeki çocuklarımız, ablalarının spordaki başarısını ve sosyal projelere sağladıkları katkıyı duymuşlar. Ortaokullarına bir kütüphane kurmamızı istediler. İzmir'den uzakta olsalar da kitabın aydınlığını onlara ulaştıracağız" dedi.

Kitap kampanyası
Yalıköy'deki ilk kütüphaneyi yenilerinin izleyeceğini ve dileyen herkesin sadece bir kitap bağışı ile bu anlamlı projeye katkıda bulunabileceğini söyleyen Kebir, kampanya hakkında şu bilgileri verdi: "Kitaplar ortaokul seviyesinde olmalı. Konu anlatımlı ders kitapları, hikaye ve romanlar, o yaş grubundaki çocuklarımız için daha yararlı sonuçlar verecek. İkinci el kitap bağışlarını da kabul ediyoruz. Yapılacak bağışlar ile zenginleşecek kütüphanemiz sayesinde, çok zor ve kısıtlı imkanlarda okuyan çocuklarımızın hayata bakışlarında bir farklılık oluşturacak, onlara okuma alışkanlığı kazandıracağız. Okumak, özgürlüğe uçmaktır. Çocuklarımızın özgürlüğe uçabilmesi için herkesten destek bekliyoruz."

Bornova BeckerSpor'un öncülüğünde gerçekleştirilen kampanyaya katkıda bulunmak isteyenlerin 0545 579 92 67 numaralı telefona başvurabileceklerini kaydeden Kebir, Akçay Caddesi No: 211 Gaziemir-İzmir adresine de kitapların yollanabileceğini veya getirilebileceğini söyledi.
(CA)

02.02.2017 10:40:58 TSI
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