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"Hayır" diyebilmek mutlu ediyor

02 Şubat 2017 Perşembe, 10:37
"Hayır" diyebilmek mutlu ediyor
"Hayır" diyebilmek mutlu ediyor

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Her yapılması istenilen yada anlatılan şeyin kişinin onaylayacağı, hoşuna gideceği anlamına gelemediğini belirten Uzman Psikolog Naciye Tokaç, "hayır" diyebilmenin psikolojik olarak kişiyi mutlu ettiğini söyledi.
Psikoterapist/Aile Çift Ve Evlilik Terapisti Uzman Psikolog Naciye Tokaç, "Herhangi bir kişiyle diyalog esnasında iletişimdeki kişilerden birinin söyledikleri diğer kişi tarafından dinlenilmek de böylece söylediklerini anlamakta ve uygulamaktadır. Böyle bir durumda kendisinden herhangi bir şey yapılması istenen ancak kişinin yapmak istemediği durumlarda kişiden beklenen "hayır" demesidir" dedi.
Ancak bazı kişiler de istemediklerine "hayır" demek sanıldığı kadar kolay olmadığını kaydeden Uzman Psikolog Tokaç, ""Hayır" diyememenin birçok nedeni olmakla birlikte en çok karşıdaki insanın nasıl hissedeceği düşünüldüğünden dolayı "hayır" denilememektedir. Çünkü eğer "hayır" derse, karşısındakini kıracağından, üzeceğinden endişe etmektedir. Böylece kişi aslında kendisi yerine diğerlerini tercih etmekte ve fedakarlık yapmaktadır. Ancak istemeden yapmak zorunda kaldığı fedakarlık veya sadece "hayır" diyemediği için kabul etmek zorunda kaldığı birçok şey nedeniyle kendisi üzülmekte, acı çekmektedir. Bu durum nedeniyle çektiği birçok acısını, üzüntüsünü ise kimseye anlatamamakta; anlatsa da aslında kendisinin yanlış anladığı söylenmektedir. Bu nedenle de çoğunlukla anlatamadığı için içine atmakta ve kendi başına üzülmeye devam etmektedir" diye konuştu.

"Hayır diyememek depresyona neden oluyor"
"Hayır" diyememenin kişiyi en fazla depresyona sürükleyen nedenlerden biri olduğuna dikkat çeken Uzman Psikolog Naciye Tokaç, "Uzun süre boyunca düşüncelerini söyleyememek, içine atmak zorunda kalmak dolayısıyla anlaşılamamak kişiye istenilmediğini, sevilmediğini düşündürerek depresyon kaçınılmaz olur" ifadelerini kullandı.
Kişi istemediği şeylere "hayır" diyebilmek için, öncelikle kendisini sevmeli, değer vermeli ve önemsemesi gerektiğini ifade eden Uzman Psikolog Tokaç, "Kendinizin kim olursa olsun herkesten daha değer hak ettiğini, önemsenebilecek birisi olduğunuzu, sevilmeyi, saygı görmeyi hak ettiğinizi unutmamalısınız. Diğer kişilerin ise; size her zaman kasıtlı olarak kötü davranmadığını, bazen söyledikleri yada yaptıklarının amacını aşabildiği de düşünülmelidir. Bu nedenle eğer birisinin söyledikleri yada yaptıkları hoşa gitmediğinde, yada kötü hissedildiğinde bunun o an ifade edilmesi karşıdaki kişiye de açıklama şansı tanıyacaktır. "Hayır" demek sizi hem iyi hissettirecek, hem de başkalarının sizi olduğunuz gibi tanımasını ve istemediğiniz şeyleri söyleyemeyeceklerinden dolayı üzülmemeniz sağlanacaktır" şeklinde konuştu.
(ÖB-ÖB-BA-Y)

02.02.2017 10:42:02 TSI
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