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Ağrı-Erzurum karayolu ulaşıma açıldı



(Fotoğraflı)



Necmettin Eroğlu

AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Erzurum-Ağrı karayolu yeniden açıldı.

Eleşkirt ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi, hayatı adeta durma noktasına getirdi. Birçok maddi hasarlı trafik kazalarını da beraberinde getiren kar yağışı ve tipi, Ağrı-Erzurum karayolunun kapanmasına neden oldu. Yaklaşık 60 aracın saatlerce mahsur kaldığı yol, yapılan çalışmalar sonucunda ulaşıma açıldı.

Karayolları Şube Şefliği yetkililer, zor şartlar altında yol açma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, açılan yolların kısa sürede tekrar kapandığını söylediler.

Eleşkirt Kaymakamı Recep Öztürk de tipi bölgesine giderek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

(MSA-Y)



02.02.2017 10:42:18 TSI

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