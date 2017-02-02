02 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sağlıklı yaşam araçları dur durak bilmiyor

02 Şubat 2017 Perşembe, 10:45
Sağlıklı yaşam araçları dur durak bilmiyor
Sağlıklı yaşam araçları dur durak bilmiyor

(Fotoğraflı)
Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'a tahsis edilen Sağlıklı Yaşam Araçları, sağlıklı nesiller için her yerde hizmet vermeye devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından Tekirdağ'a gönderilen 3 adet Sağlıklı Yaşam aracında obeziteyi önlemek, diyabet (şeker hastalığı), kanserin önlenmesi ve azaltılması, kardiyovasküler rahatsızlıklar, hipertansiyon gibi kronik hastalıklarla ilgili halka bilgilendirme çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Her türlü sağlık bilgisi hem araçlarda yer alan ekranlardan hem de broşürlerden halka ulaştırılıyor. Sağlıklı Yaşam araçları ilçelere, semtlere, pazar yerlerine, halkın yoğun olduğu yerlere, okullara giderek sağlıklı yaşam kültürüyle, hareketli yaşamla, sağlıklı beslenmeyle, sağlık okuryazarlığı ile ilgili destekleriyle halkın yanında olmaya devam ediyor.
(HLD-MEF-Y)

02.02.2017 10:49:01 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Unutulan yemekler bu kitapla yaşayacak
YEREL

UNUTULAN YEMEKLER BU KİTAPLA YAŞAYACAK
Ergene'den Halep'e yardım Tır'ı yola çıktı
YEREL

ERGENE'DEN HALEP'E YARDIM TIR'I YOLA ÇIKTI
Tekirdağ'da trafik kazası
YEREL

TEKİRDAĞ'DA TRAFİK KAZASI
Tekirdağ'da köpeğe eziyet edildiği iddiası
YEREL

TEKİRDAĞ'DA KÖPEĞE EZİYET EDİLDİĞİ İDDİASI
Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nde arbede
YEREL

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE MECLİSİ'NDE ARBEDE
Başkan Albayrak, Şarköy Belediye Meclis Toplantısı'na katıldı
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK, ŞARKÖY BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI'NA KATILDI
Rus dans ekibi Başkan Eşkinat'ı ziyaret etti
YEREL

RUS DANS EKİBİ BAŞKAN EŞKİNAT'I ZİYARET ETTİ
Marmaraereğlisi'ne 4 minaresi cami yapılacak
YEREL

MARMARAEREĞLİSİ'NE 4 MİNARESİ CAMİ YAPILACAK
Mübadiller vizede kolaylık istiyor
YEREL

MÜBADİLLER VİZEDE KOLAYLIK İSTİYOR
Başkan Albayrak'tan Vali Yardımcıları ve Süleymanpaşa Kaymakamına hayırlı olsun ziyareti
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK'TAN VALİ YARDIMCILARI VE SÜLEYMANPAŞA KAYMAKAMINA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Lozan Mübadilleri Korosu konseri büyük ilgi gördü
YEREL

LOZAN MÜBADİLLERİ KOROSU KONSERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Final müsabakalarında ter döktüler, madalyaları takan isimlerden oldular
YEREL

FİNAL MÜSABAKALARINDA TER DÖKTÜLER, MADALYALARI TAKAN İSİMLERDEN OLDULAR
Minimal Kalite Kriterleri toplantısı
YEREL

MİNİMAL KALİTE KRİTERLERİ TOPLANTISI
Vali vatandaşlarla buluştu
YEREL

VALİ VATANDAŞLARLA BULUŞTU
Başkan Albayrak yeni müftüye görevinde başarılar diledi
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK YENİ MÜFTÜYE GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLEDİ
Tekirdağ merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

TEKİRDAĞ MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU