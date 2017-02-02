YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bulanık Belediyesinden gece mesaisi

Bulanık Belediyesinden gece mesaisi



(Fotoğraflı)



Galip Kılınç

MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürüyor.

Bulanık'ta etkili olan kar yağışı sonrası yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürü Deniz Sakcı'dan da bilgiler aldı. Gece vardiyasında çalışan ekiplere kolaylıklar dileyen Başkan Vekili Uzan, kar küreme yaparak çalışmalara ortak oldu. Hacı Arslan Uzan, kar yağışının etkili olmaya başladığı saatten itibaren çalışmalara başladıklarını belirtti. Şehirde son yılların en yoğun kar yağışı ve en sert kışının yaşandığına vurgu yapan Uzan, "Vatandaşlarımızın kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi, ulaşımda sorun yaşanmaması için ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü personelinin sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarına Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimiz de dahil oldu. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için karla mücadele ekiplerimiz günün her saatinde kesintisiz olarak hizmet verecektir'' dedi.

Merkezdeki karı kamyonlarla şehir dışına taşıdıklarını dile getiren Uzan, "Bütün bu çalışmalar ekip işi ile olur. Bizler de bu düşünceyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bazen aksaklıklar olabilir, kar yağışı çok fazla, yağdığı günden beri bir fiil çalışarak halka hizmet ediyoruz. Özellikle esnaflardan istediğimiz çarşı merkezinde araçlarını park etmeleri, çalışmaları olumsuz etkiliyor. Vatandaşların duyarlı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

(MSA-Y)



02.02.2017 10:50:40 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER