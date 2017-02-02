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Zübeyde Hanım Kültür Merkezi 60 bin vatandaşı ağırladı

02 Şubat 2017 Perşembe, 10:47
Zübeyde Hanım Kültür Merkezi 60 bin vatandaşı ağırladı
Zübeyde Hanım Kültür Merkezi 60 bin vatandaşı ağırladı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi düzenlenen etkinliklerle her yıl binlerce vatandaşın ücretsiz olarak kültür ve sanat etkinliklerine katılmasını sağlıyor. 2016 yılında 139 etkinlik düzenleyen merkez, 60 bin vatandaşı ağırladı.
Eskişehir'in kültür ve sanat hayatına yön veren Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, uzun yıllar sinema işlevi gördükten sonra 2009 yılında Tepebaşı Belediyesi tarafından restore edildi. Merkez o günden bu yana 430 kişilik seyirci kapasitesi ile Eskişehir halkına tiyatro, sinema, konser, söyleşi, konferans ve çocuk etkinlikleriyle hizmet veriyor. Ulaşımın kolay oluşu, salonun elverişli akustik yapısı, fuaye alanında kitap kafenin varlığı merkezi çekici kılan özelliklerden sadece bazıları olarak göze çarpıyor.

139 etkinlikte 60 bin vatandaş ağırlandı
2016 yılında 60 bin vatandaşa ulaşan Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, Temmuz-Eylül ayları arasında tadilat dolayısıyla herhangi bir etkinliğe sahne olmadı. Haftanın yedi günü yoğun programıyla resmi kurum, sendika, dernek, şirket, firma ve okulların; tiyatro, konser, film galaları ve gösterimleri, uluslararası kongre ve seminerler gibi organizasyonlar için bir alternatif oluşturan merkez, 2015 yılında da 159 etkinlikte 59 bin kişiyi kültür, sanat ve bilimle buluşturmuştu.
(KA

02.02.2017 10:52:21 TSI
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