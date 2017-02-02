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MTSO Meclis Başkanı Sami Payza'dan Kanada'daki cami saldırısına kınama



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Ticaret ve Sanayi Odası(MTSO) Meclis Başkanı Sami Payza, Kanada'daki cami ve Müslümanlara yönelik saldırıyı kınadı.

MTSO Meclis Başkanı Sami Payza, Kanada'nın Quebec kentinde Müslümanlar tarafından cami olarak kullanılan Quebec City İslam Kültür Merkezine yönelik gerçekleşen terör saldırısına tepki gösterdi. Saldırıda hayatını kaybeden Müslümanlara Allah'tan rahmet dileyen Payza, "İnsanlıktan çıkmış mahlukların, hoşgörüden uzak, farklı din ve ırktan kişilere tahammülsüzlüğü dünyanın hiçbir yerinde kabul edilebilecek bir durum değildir. Camiler ve mabetler en kutsal mekanlardır, hangi dinden ve inançtan olursa olsun kutsal mekanlara saldırı düzenlemek hiçbir dinin, vicdanın ve aklın asla kabul etmeyeceği bir durumdur. Bu hain ve kalleşçe saldırıların failleri, Emperyalistler, Siyonistler ve onların politikalarını uygulayan devletlerden güçlerini almaktadırlar. Amerikan Rejiminin yeni başkanının bazı Müslüman ülkelerine giriş yasağını başlatmasından hemen sonra bu saldırının gerçekleşmesi, İslam karşıtlarının nasıl güç bulduğunun göstergesidir. Müslüman devletlerden beklentimiz bir araya gelerek her geçen gün artmakta olan İslamofobi karşısında güç birliği yapmaları ve bu çirkin saldırıya gereken tepkiyi göstermeleridir. Terörle mücadelenin yükseldiği günümüzde özellikle din üzerinden toplumu ayrıştırmak isteyenlerin korkak eylemleri amacına hiçbir zaman ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

(BT-SD-Y)



02.02.2017 10:54:01 TSI

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