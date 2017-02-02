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Silifke'de Mukaddem Mahallesi'ne park yapılıyor

02 Şubat 2017 Perşembe, 10:50
Silifke'de Mukaddem Mahallesi'ne park yapılıyor
Silifke'de Mukaddem Mahallesi'ne park yapılıyor

(Fotoğraflı)

Murat Şengi
MERSİN (İHA) - Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, sosyal yatırımlar kapsamında projelendirilen ve yapımı süren 3100 metrekarelik Mukaddem Mahallesi Parkı'nda çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.
Silifke Belediyesi, ilçenin dört bir yanına yeni parklar kazandırmaya devam ederken, bugüne kadar sosyal yaşam yerleriyle ilgili hiçbir hizmet almayan Mukaddem Mahallesine modern bir park kazandırıyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, "İçerisinde dinlenme alanları, ahşap oyun grupları, havuz, tuvalet, kamelyalar, oturma alanları, oyun alanları ve yeşilliğiyle mahalle sakinlerimizin merakla beklediği parkımızı kısa sürede açacağız. Şuan oyun grupları ve kamelyalar yerleştirildi. Personellerimiz ağaç ve çiçek dikim çalışmalarıyla, aydınlatma direklerinin yerleştirmesini yapıyorlar. Vatandaşlarımıza daha iyi ve daha yenilikçi hizmet vermenin gayreti içerisindeyiz. Bu hizmetlerimizle birlikte ilçemizin ve mahallemizin çehresi daha da güzelleşecek. Bugüne kadar yapılan yatırımlar bundan sonra yapılacak hizmetlerin bir başlangıcı ve müjdeleyicisidir. Vatandaşlarımızın aileleriyle ve çocuklarıyla birlikte vakit geçirebileceği güzel bir sosyal yaşam alanı oldu. Mahalle sakinlerimizde hafta sonlarını çok uzaklara gitmeden, burada ki sosyal yaşam alanında geçirebilirler. Şimdiden mahallemize ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
(MŞN-Y)

02.02.2017 10:55:19 TSI
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