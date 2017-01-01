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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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"Halk Sağlığı Alanında Haşere ile Mücadele" Konferansı düzenlenecek

03 Nisan 2017 Pazartesi, 15:56
"Halk Sağlığı Alanında Haşere ile Mücadele" Konferansı düzenlenecek
"Halk Sağlığı Alanında Haşere ile Mücadele" Konferansı düzenlenecek

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya'da bahar mevsimi ile birlikte haşere ile mücadele çalışmaları yoğunlaştırılırken, eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına da ağırlık veriyor.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü tarafından, "Halk Sağlığı Alanında Haşere ile Mücadele" konulu bir konferans düzenlenecek.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, haşere ile mücadele konusunda vatandaşları bilgilendirme adına yoğun çalışmalar yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü, "Halk Sağlığı Alanında Haşere ile Mücadele" konulu bir konferans düzenleyeceği belirtildi. Haşere ile mücadele çalışmaları kapsamında eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının önemli olduğu belirtilerek, bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi yoğun faaliyet yürütüyor.
4 Nisan Salı günü saat 10.30 da Şehit Ömer Halisdemir Konferans salonunda düzenlenecek olan konferansa konuşmacı olarak Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalından Doç Dr. Hüseyin Çetin katılırken, konferansa herkesin davetli olduğu kaydedildi.
(MT-SD-Y)

03.04.2017 16:04:57 TSI
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