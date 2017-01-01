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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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KOAH hastası yaşlı kadına Vali Baruş'tan ziyaret

03 Nisan 2017 Pazartesi, 15:57
KOAH hastası yaşlı kadına Vali Baruş'tan ziyaret
KOAH hastası yaşlı kadına Vali Baruş'tan ziyaret

(Fotoğraflı)

Faruk Çidem
BOLU (İHA) - Bolu'da solunum cihazına bağlı şekilde yaşayan ve evine gelen bin 750 liralık faturayı ödeyemediği için elektriğinin kesilmesinden endişe eden KOAH hastası 70 yaşındaki Fatma Açıkgöz'ü ziyaret eden Bolu Valisi Aydın Baruş, "Açıkgöz ailesine ihtiyaçları doğrultusunda gereken ne varsa yapılacaktır. Ben gerekli talimatları veriyorum" dedi.
Bolu'nun Kızılağıl Köyünde oğlu, gelini ve 2 torunu ile birlikte yaşayan KOAH hastası 70 yaşındaki Fatma Açıkgöz'ü Bolu Valisi Aydın Baruş evinde ziyaret etti. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Timuçin Erem ile birlikte Fatma Açıkgöz'ü ziyaret eden Baruş, aileye her konuda destek olunacağını belirterek, ailenin yaşadığı evin fiziki şartlarının iyileştirilmesi, hasta yatağı temin edilmesi, solunum cihazının ve elektrik tesisatının bakımının yapılması konusunda ilgililere talimat vereceğini ve konunun bizzat takipçisi olacağını ifade etti.
(FC-RFK-Y)

03.04.2017 16:05:31 TSI
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