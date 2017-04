YEREL HABERLER / KIRŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Öğrenci Meclisi Temsilcikleri Ahi diyarında buluştu

Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Öğrenci Meclisi temsilcileri Kırşehir'de 'Gençliğin Kalbi Ahiler Diyarında' başlıklı çalıştayda buluştu.

Kırşehir Öğrenci Meclisi Başkanı Abdülkadir Bıçakçı tarafından ağırlanan Meclis Başkanları Hirfanlı bölgesinde kamp yaptı.

Gayelerini unutmadan çalıştıklarını ifade eden Kırşehir Öğrenci Meclisi Başkanı Bıçakçı, daha kaliteli ve iyi bir eğitimle gelecek kuşakları oluşturma gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Öğrenci Meclisi Başkanı Abdülkadir Bıçakçı, konuşmasında şunları kaydetti;

"Bu asil göreve geldiğim andan itibaren yaptığımız ve yapacağımız her türlü faaliyette elimizden gelen dışında işler yapma gayreti içerisindeyiz.

Bizlere verilen hiçbir görev ve sorumluluğu küçümsemedik.

Aldığımız her görevi layığı ile yerine getirme gayreti içerisinde olduk. Temennimiz öğrenci kardeşlerimizin daha iyi ve kaliteli eğitim alarak her alanda başarı göstermesidir. Bizler, bu gaye uğrunda gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaktayız.

Bu ve dengi çalıştaylar Türkiye'de öğrencilerin isteklerinin karşılanması ve bilinç kazanılması noktasında daima artı sunacaktır."

Hirfanlı da gerçekleşen çalıştay da öğrenciler, 'Demokrasi bilinci ve katılım, Gençlerin siyasal, sosyal ve kültürel hayata uyumu, Etik ve insani değerler' konularında bilgilendirildi.

03.04.2017 16:08:16 TSI

