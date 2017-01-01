Öğrenci Meclisi Temsilcikleri Ahi diyarında buluştu
(Fotoğraflı)
Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Öğrenci Meclisi temsilcileri Kırşehir'de 'Gençliğin Kalbi Ahiler Diyarında' başlıklı çalıştayda buluştu.
Kırşehir Öğrenci Meclisi Başkanı Abdülkadir Bıçakçı tarafından ağırlanan Meclis Başkanları Hirfanlı bölgesinde kamp yaptı.
Gayelerini unutmadan çalıştıklarını ifade eden Kırşehir Öğrenci Meclisi Başkanı Bıçakçı, daha kaliteli ve iyi bir eğitimle gelecek kuşakları oluşturma gayreti içerisinde olduklarını söyledi.
Öğrenci Meclisi Başkanı Abdülkadir Bıçakçı, konuşmasında şunları kaydetti;
"Bu asil göreve geldiğim andan itibaren yaptığımız ve yapacağımız her türlü faaliyette elimizden gelen dışında işler yapma gayreti içerisindeyiz.
Bizlere verilen hiçbir görev ve sorumluluğu küçümsemedik.
Aldığımız her görevi layığı ile yerine getirme gayreti içerisinde olduk. Temennimiz öğrenci kardeşlerimizin daha iyi ve kaliteli eğitim alarak her alanda başarı göstermesidir. Bizler, bu gaye uğrunda gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaktayız.
Bu ve dengi çalıştaylar Türkiye'de öğrencilerin isteklerinin karşılanması ve bilinç kazanılması noktasında daima artı sunacaktır."
Hirfanlı da gerçekleşen çalıştay da öğrenciler, 'Demokrasi bilinci ve katılım, Gençlerin siyasal, sosyal ve kültürel hayata uyumu, Etik ve insani değerler' konularında bilgilendirildi.
(EÖ-SK)
03.04.2017 16:08:16 TSI
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