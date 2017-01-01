uikast silahını aracın motoruna sakladılar

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Suikast silahını aracın motoruna sakladılar



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Muğla Milas'ta polisin yaptığı yol kontrolünde otomobilin motor kısmına gizlenmiş iki adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Milas'ta polisin yaptığı uygulamada suikast silahı olarak bilinen 'Glock' marka ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Milas KOM Grup Amirliği ekiplerince kaçakçılık suçlarına ilişkin dün Akkent uygulama noktasında gerçekleştirilen şok tarzı denetimde bir kişiden şüphelenildi. Ekiplerin, durdurduğu lüks otomobilin tüm bölümlerinde kaçakçılık suçuna ilişkin delil arandı. Ekipler, araçta son olarak motor kısmını kontrol ettiklerinde buraya zulalanmış ve paketlenmiş halde iki tabanca ve mermiler buldu. Yapılan kontrolde tabancaların ruhsatının bulunmadığı anlaşıldı ve otomobildeki üç kişiyle ilgili adli işlem yapıldı.

Ekipler, tabancanın daha önce herhangi bir suçta kullanılmış olabileceği ihtimali üzerine de inceleme başlattı.

(DL-MB-Y)



03.04.2017 16:08:32 TSI

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