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KBÜ'de 3. Uluslararası Demir Çelik sempozyumu başladı



(Fotoğraflı)



Çetin Uzunkara

KARABÜK (İHA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ)'nde 3 Nisan Demir Çelik Fabrikaları'nın temellerinin atılması ve Karabük'ün kuruluşu etkinlikleri kapsamında bu yıl 0üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu başladı.

Karabük Üniversitesi Hamit Çepni Konferans Salonu'nda açılışı yapılan sempozyuma, Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Karabük Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Prof. Dr. Burhanettin Uysal, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımları Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. Ali Güneş ve Prof. Dr. İbrahim Kürtül, Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Mutullah Yolbulan, Kardemir A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kamil Güleç, Kardemir A.Ş. Genel Müdürü Ercüment Ünal, kamu kurum yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli konuşmacı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"Karabük'ü kongre merkezi yapmak istiyoruz"

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük'ün kuruluşunun 80. yılında üçüncüsünü gerçekleştirdikleri Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu'nu daha da geliştirerek uluslararası alanda önemli bir etkinlik haline getireceklerini söyledi.

Karabük'ün kuruluşunun 80. yılında Karabük Üniversitesi'nin de 10. yılını kutladıklarını ifade eden Polat, "Üniversite Karabük için sürekli gelişen ve büyüyen bir değere sahip oldu. Karabük Üniversitesi sanayi kuruluşları ile başta Kardemir olmak üzere uyumlu ve iyi ilişkiler içerisindedir. Bu açıdan üniversite sanayi işbirliği konusunda Türkiye'de örnek üniversiteyiz. Bu Sempozyuma çok büyük katkıları olan Kardemir'e teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda bu gibi uluslararası etkinlik sayımızı artıracağız. Planladığımız pek çok kongre ve sempozyum var. Karabük'ü kongre merkezi yapmak istiyoruz." dedi.

"Üniversite - sanayi işbirliğinin dayanışmasının canlı bir örneği"

Vali Mehmet Aktaş ise Karabük Demir Çelik Fabrikasının ülke için umut ve övünç kaynağı olduğunu, Karabük ili için de iş ve aş vesilesi olduğunu vurguladı.

Vali Aktaş, Karabük Üniversitesi'nin üniversite - sanayi işbirliğinin ve devlet - vatandaş dayanışmasının canlı bir örneği olan eğitim yuvası olduğunu dile getirerek bugüne geldiği noktayı önce hükümetlere, sonra en büyük destekçisi Kardemir'e borçlu olduğunu söyledi.

Vali Mehmet Aktaş, Karabük Üniversitesi sayesinde Karabük ilinin hem ekonomik yapısı hem de sosyal ve kültürel yapısının büyük bir dinamizm kazandığını dile getirerek bünyesinde Raylı Sistemler Mühendisliği ve Demir Çelik Enstitüsü gibi çok önemli eğitim birimleri bulunan Karabük Üniversitesi'nin uluslararası nitelikte bir demir çelik sempozyumu düzenlenmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Eski TBMM Başkanı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin de konuşmasında üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu'nun sanayi - üniversite iş birliği açısından son derece önemli gördüğünü belirterek Karabük Üniversitesi ile Kardemir arasında örnek bir işbirliğinin söz konusu olduğunu kaydetti.

80 yıl önce Karabük'te demir çelik fabrikaları kurulmasaydı Karabük'ün bugünkü haline gelemeyeceğini vurgulayan Şahin, sanayinin bir kenti, bir yerleşim yerini hangi noktaya getirdiğini göstermesi bakımından ilgi çekici olduğunu ifade etti.

Şahin, Karabük'ü sadece demir çelik üreten değil demir çeliğe dayalı bir takım sanayi ürünleri de üretebilen bir şehir haline getirmeyi arzu ettiklerini söyledi. Dünyada söz sahibi olmak için teknoloji üretebilmek adına adımların atılması gerektiğini belirten Şahin bu alanda eksiklerin giderilmesi gerektiğini de belirtti.

3. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu protokol konuşmalarının ardından Oktay Elboca'nın "Abrasion Resistant Steels" sunumu ile devam etti. Sunumun ardından Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat tarafından Oktay Elboca'ya katılımından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.

(ÇU-YE-Y)



03.04.2017 16:09:07 TSI

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