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İnşaattan düşen işçi, ağır yaralandı



İlhan Yazan

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da çalıştığı inşaattan düşen işçi, ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Araç ilçesine bağlı Celepler Köyünde yapımı devam eden inşaatta çalışırken bir anlık dalgınlık sonucu dengesini kaybederek düşen 49 yaşındaki inşaat işçisi Sadık Yahşı, ağır yaralandı. Yaralı Sadık Yahşı, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Sadık Yahşı, Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yahşı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

(Vİ-RFK-Y)



03.04.2017 16:09:32 TSI

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