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Nazilli'de gençlere girişimcilik tavsiyesi

03 Nisan 2017 Pazartesi, 16:03
Nazilli'de gençlere girişimcilik tavsiyesi
Nazilli'de gençlere girişimcilik tavsiyesi

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Melek Yatırımcılar Derneği yöneticisi Hulusi Berik ve onların desteğiyle genç yaşta girişimciliğe adım atan TOBB İzmir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Selim Kaçar Nazilli'de gençlere girişimcilik tavsiyelerinde bulundu.
8. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali konuklarından Melek Yatırımcılar Derneği yöneticisi ve Seri Girişimci Hulusi Berik ile TOBB İzmir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Selim Kaçar yaşadıkları deneyimler ile gençlere girişimcilik tavsiyelerinde bulundu.
Özellikle gençlerin yoğun ilgili olduğu programda Hulusi Berik; "Melek Yatırımcılar, parlak bir fikri olan ama sermayesi bulunmayanlar için var. Fikirlerini hayata geçirmek için hep sermaye arayan biri olarak bugüne kadar çok sayıda genç girişimci kazandırdım. Siz gençlerden hayatı ıskalamamaları ve hayallerinin lideri olmalarını istiyoruz asla imkânsızlıklara boyun eğmeyin " dedi.
Genç bir girişimci olan başkan Selim Kaçar, yaşadığı deneyimleri katılımcılara aktardı. Kaçar, "Genç Girişimciler Kurulu olarak dönemimizde, Girişimcilik Ekosisteminin nicelik ve nitelik bakımından güçlendirilmesi, donanımlı hale getirilmesi ve özellikle gençlerimizin değerli fikirlerinin hayata geçirilmesi konusunda çalışmaları yürütmekteyiz" diye konuştu.
(OD-MB-Y)

03.04.2017 16:09:42 TSI
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