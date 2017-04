YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi açıldı

Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi açıldı

- Vali Toprak: "Bir kez daha şehit ailelerimize ve gazilerimize minnettarlığımızı haykırıyoruz"



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Vali Mustafa Toprak, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi'nin açılış programına katıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi'nin açılış programına Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İl Müftüsü Ümit Çimen, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Rasim Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Vakıf Genel Başkanı Lokman Aylar, Şube Başkanı Muharrem Kıbrız, Vakıf üyeleri ve aileleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Siyasi Partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Devletimizle birlikte geleceğe taşımaya biz de ant içiyoruz"

Vakfın Malatya'ya, Şehit Ailelerine, Gazilere ve herkese hayırlı olması ve hayırlı hizmetler vermesi dilekleri ile sözlerine başlayan Vali Toprak, "Bu anlamda bu yüce kutlu yürüyüşü, yani Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin bekasının ilelebet payidar kalması anlamında hepimizin gerektiğinde kanlarımızı bu mübarek topraklara akıtacağımızdan hiç kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğinin de tezahürünü burada yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz bu güne kadar bu aziz ve kutsal vatan topraklarını oluşturabilmek adına nice şehitler verdi, nice şehitlerimiz kanlarını bu topraklara akıttı, nice gazilerimiz uzuvlarını, vücutlarının parçalarını bu toprağa verdiler. Bizler, şehitlerimizin manevi mirası üzerinde oturanlar olarak geçmişten aldığımız o kutsal emaneti, ülkemizi bir bütün olarak, bekamızla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti devletimizle birlikte geleceğe taşımaya biz de and içiyoruz. Buradan bir kez daha şehit ailelerimize ve gazilerimize minnettarlığımızı haykırıyoruz. Vatan için, millet için, devlet için, bayrak için evlatlarını bu topraklara veren ailelerimizin acısını bir kez daha paylaşıyoruz. Gazilerimize olan minnettarlığımı her zaman ifade ediyoruz. Başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı olmak üzere yerelde Valiliğimiz, Belediyelerimiz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz olmak üzere devletimizin minnettarlığını ve onun karşılığı olarak imkânlar doğrultusunda her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz" dedi.

İl Müftüsü Çimen'in okuduğu duanın ardından açılışı gerçekleştirilen Vakıf binasında şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleri ile bir süre sohbet eden Vali Toprak ve beraberindekiler buradan ayrıldı.

(MT-SD-Y)



03.04.2017 16:09:51 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER