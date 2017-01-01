03 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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İl Genel Meclisinde gerginlik

03 Nisan 2017 Pazartesi, 16:03
İl Genel Meclisinde gerginlik
İl Genel Meclisinde gerginlik
- İl Encümen Üyesi seçimlerinde MHP'liler ikiye bölündü
- CHP'li meclis üyeleri komisyonlarda saf dışı kaldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Genel Meclisi Nisan ayı ilk oturumunda yapılan İl Encümen Üyesi seçimleri sonrası 2 MHP'li meclis üyesi salonu terk etti.
Bilecik İl Genel Meclisi Nisan ayı ilk oturumu Meclis Toplantı Salonunda yapılırken, 2 gündem maddesi görüşüldü. Gündemin ilk gündem maddesi olan İl Encümen Üyesi seçimleri sonrası MHP'li meclis üyeleri Orhan Uğurlu ve Mehmet Yılmaz salonu terk etti. Bu olayın sebebinin, İl Encümen Üyesi seçimleri için Ak Parti Serkan Yıldırım, Ahmet Bulur aday gösterirken, MHP'liler ise; İsmail Zeki Uyanık'ı aday göstermesi olduğu belirtildidi. MHP'den Orhan Uğur da kendini aday gösterirken salonda buz gibi bir hava yaşandı. Yapılan oylamada Ak Parti'den Ahmet Bulur 17, Serkan Yıldırım 16 oy alırken, MHP'nin adayı İsmail Zeki Uyanık ise; 15 oy alarak İl Encümen Üyeleri seçildi. Orhan Uğur ise; Meclis Başkanı Oğuz Sertler, partilisi Mehmet Yılmaz ve kendi oyu ile 3 oy aldı. Bu seçim sonrası Orhan Uğurlu ve Mehmet Yılmaz salonu terk etti. Yaşanan olaylar sonrası Meclis Başkanı oturuma 10 dakika ara verdi.
CHP'li üyeler komisyonlardan saç dışı edildi
Bilecik İl Genel Meclisi Nisan ayı ikinci gündem maddesinde komisyon üyeleri seçimi oldu. Bu seçimler öncesi AK Parti Grup Sözcüsü Serkan Yıldırım, 7 olan Plan ve Bütçe ve İmar ve Bayındırlık Komisyonları üyeliklerinin 5'e düşürülmesi teklif verdi. Bu teklif oy çokluğu kabul edilirken, CHP'li üyeler Turgay Yılmaz ve Hikmet Turan komisyonlara giremedi. Yapılan seçimlerde 7 komisyona AK Parti 3, MHP ise 2 isim önererek komisyon üyeleri seçildi. AK Parti Grup Sözcüsü Serkan Yıldırım, komisyon seçimleri sonrası kentin turizm noktasında daha da ileriye götürülmesi için Turizm ve Tanıtım Komisyonun kurulmasını önerdi. Bu teklifte oy çokluğu ile kabul edilirken, komisyona AK Parti'den Nihal Arslan, Ertuğrul Torun, Serkan Yıldırım, MHP'den Osman Varolu ve Haluk Filizli seçildi.
"Sizin adaletiniz budur"
Meclis sonrası komisyonlara giremeyen CHP meclis üyesi Turgay Yılmaz, söz alarak AK Parti İl Genel Meclis üyesi Hasan Hüseyin Çelik'i eleştirdi. Yılmaz, "Ey Hasan Hüseyin Çelik. Sayısal çoğunluğunuz olmadığı zaman OSB'lere üye seçimi olduğu zaman bana gelip 'arkadaş, dengeleri bozmayalım' dedin, biz de sana 'bizim çoğunluğumuz da olsa dengeleri bozmayız' dedik. Sizin adaletiniz budur. Sana da yakışıyor bu" dedi.
Hasan Hüseyin Çelik ise; "Ben de teşekkür ediyorum" diyerek yanıt verdi.
(CKT-MET-Y)

03.04.2017 16:09:58 TSI
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