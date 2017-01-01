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Tunceli'ye 3 yeni ambulans



(Fotoğraflı)



Ercan Topaç

TUNCELİ (İHA) - Sağlık Bakanlığı tarafından Tunceli'ye gönderilen 3 ambulans düzenlenen törenin ardından hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 112 acil sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Tunceli'ye gönderilen 3 ambulans, Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Kaymak, Vali Yardımcısı Selami Kaya, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın, kurum amirleri ve 112 çalışanlarının katıldığı törenin ardından hizmet vermeye başladı. Törende konuşan Vali ve Belediye Başkanvekili Osman Kaymak, yeni ambulanslarla 112 hizmetlerinin daha etkin hale geleceğini belirterek, ambulansların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törenin ardından Vali Kaymak ve beraberindekiler ambulansları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

(ET-AKK-Y)



03.04.2017 16:11:13 TSI

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