YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AOSB Futbol Turnuvası'nda grup maçları tamamlandı

AOSB Futbol Turnuvası'nda grup maçları tamamlandı

- Son 16'ya kalan takımlar belli oldu



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığınca bu yıl 5.'si "15 Temmuz Şehitleri" anısına düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuvası'nda ikinci tura kalan takımlar belli oldu.

Sanayici ve çalışanları iş yaşamının stresinden uzaklaştırarak sağlıklı yaşama teşvik etmek; birlik, beraberlik ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak organize edilen futbol turnuvasında grup maçları, bu hafta oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Sarmak Kompresör'ün AFAD'ı 17-6, Tezkim'in de Yurtiçi Kargo'yu 16-3 mağlup ettiği maçlar, haftanın en çok gol atılan karşılaşmaları oldu.

Yüreğir'deki Simeranya Halı Sahası'nda oynanan "AOSB 15 Temmuz Şehitleri Futbol Turnuvası"nda haftanın sonuçları şöyle:

"Oğuz Tekstil-Ako Mermer: 6-2, Hekimbey-New Hope: 5-7, AOSB Başkanlığı-Arseteks: 3-0, Garanti Bankası-Pidok Plastik: 6-3, Zahit Alüminyum-Esen Plastik: 15-1, Serat Güvenlik-Gürsoy Yem: 9-4, Rayvag-Teknopak: 5-4, Meltem Kimya-Ares Isı: 3-0, Tezkim-Yurtiçi Kargo: 16-3, Sarmak Kompresör-AFAD: 17-6, Amylum Nişasta-Erkan Koleji: 4-1, Adana Sac-Mosos İnşaat: 3-0, PE-BA-Panas Yapı: 3-0, Abdioğulları Plastik-BİM: 1-3, Limkon-GPS: 5-3, Kastamonu Entegre-Borşen Boru: 6-1"

40 takımın 8 ayrı grupta mücadele ettiği turnuvada; Garanti Bankası, Zahit Alüminyum, Oğuz Tekstil, Güney Çelik Hasır, Kimteks, AOSB Başkanlığı, Meltem Kimya, Bilici Holding, Amylum Nişasta, Abdioğulları Plastik, Kastamonu Entegre, Beta Gıda, BİM, Adana Sac, Sarmak Kompresör ve Limkon tur atlayıp son 16'ya kaldı.

(ELF-Y)



03.04.2017 16:16:27 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER