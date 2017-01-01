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Bozüyük'te çocuklar için tiyatro şöleni



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından çocuklar yönelik "Hayvanlar Çiftliği" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde yapılan tiyatro etkinliğinde sevimli hayvanların maceralarının anlatıldığı maskotlu, müzikli ve danslı çocuk tiyatrosu 2 seans halinde ücretsiz olarak minik tiyatro severlerle buluştu. Çocukların tiyatro etkinliğine minik tiyatro severler yoğun ilgi gösterdi. Her iki seansı da tamamen dolduran minikler doyasıya eğlendi. Çocuklar oyun bitiminde "Hayvanlar Çiftliği"nin maskotları ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Yapılan etkinliği takdir ile karşılayan ebeveynler ise "çocuklarımız için eğlenceli ve güzel bir etkinlik oldu. Bize bu imkânı sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Fatih Bakıcı'ya çok teşekkür ediyoruz" dediler.

(FSİ-MET-Y)



03.04.2017 16:16:56 TSI

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