03 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Avukat Rıdvan Öz: "Çocuklarımızı paçalarına kadar kirlenmiş ülke siyasetine alet etmeyin"

03 Nisan 2017 Pazartesi, 16:09
Avukat Rıdvan Öz: "Çocuklarımızı paçalarına kadar kirlenmiş ülke siyasetine alet etmeyin"
Avukat Rıdvan Öz: "Çocuklarımızı paçalarına kadar kirlenmiş ülke siyasetine alet etmeyin"

(Fotoğraflı)

Mustafa Yıldırım
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Barosu Çocuk İzleme Komisyonu, çocukların siyasete alet edilmesinin çocuk istismarı olduğunu öne sürerek bu tutumdan vazgeçilmesini istedi.
Eskişehir Barosu Çocuk Hakları İzleme Komisyonu adına baro binasında basın açıklaması yapan avukat Rıdvan Öz, "7-8 yaşında çocuklara broşür dağıttırarak, reklam filmlerinde oynatarak, eğitim yuvası olması gereken okullarımızda devletin imkanları ile kampanyalar yaparak, istismar içerikli pankartları ellerine tutuşturarak medet bekleyenler ülkemizde gelinen son noktayı gözler önüne sermektedir" dedi.
"Bırakın çocuklarımız okullarına, parklara, sinemalara, tiyatrolara gitsin. Bırakın çocuklarımız siyaset için değil, spor yapmak için sahalara insin, oyunlarını oynasın. Bırakın çocuklarımız çocukluklarını yaşasınlar" diye seslenen Öz, şunları söyledi:
"Buradan tüm siyasi partilere, tüm sendikalara, tüm sivil toplum kuruluşlarına sesleniyoruz. Çocuklarımızı paçalarına kadar kirlenmiş ülke siyasetine alet etmeyin. Çocukları rahat bırakın. Haklı veya haksız, gerekçesi ne olursa olsun, çocuklarımızı evetçi veya hayırcı söylemlerle siyasetin nesnesi haline getirilmesine ve istismarın her türlüsüne sonuna kadar karşıyız. Eskişehir Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak çocuklarımızın haklarını ihlal eden her türlü uygulamaya karşı mücadelemizi etkin bir biçimde sürdürmeye devam edecek ve sessiz kalmayacağız."
(MY-MET-HA-Y)

03.04.2017 16:17:07 TSI
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