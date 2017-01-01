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AK Parti Malatya teşkilatı mahalle toplantılarını sürdürüyor



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Ak Parti Malatya teşkilatının 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasıyla ilgili çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve partililer Kernek ve Hasan Varol mahallesi sakinleriyle bir araya gelirken, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise Melekbaba Mahallesinde vatandaşlarla buluştu.

"Bugüne kadar Malatyalılar, Battalgazililer kendisine yakışanı yaptı"

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 16 Nisan Halk oylamasıyla birlikte istismarların önüne geçileceğini dile getirdi. Gürkan, "Önümüzde 16 Nisan seçimi var. 2002 Ak Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte 5 genel seçim, 3 yerel seçim, 2 referandum, 1 Cumhurbaşkanlığı seçimiyle toplam 11 seçim yapıldı. Önümüzde ki seçim 12.si olacak. Bugüne kadar Malatyalılar, Battalgazililer kendisine yakışanı yaptı. Sandığa gitti, vicdanına danıştı ve gerekeni yaptı. Ben inanıyorum ki 16 Nisan'da da Türkiye'nin istikbaline, istikrarına ve istikametine sahip çıkma noktasında oylarımızı 'evet' olarak kullanmalıyız. Niye istikbal, niye istikrar, niye istikamet diyorum. Türkiye istikametini almış istikrarlı bir şekilde istikbale koşuyor. Bu güne kadar bu memlekette istismar politikaları uyguladılar. Şu mezheptesin, şu ideolojidesin, şu etnik yapıdasın diyerek bunların sırtına basarak bir yerlerde durmaya çalıştılar. 16 Nisan'da ki bu referandum bu istismarların önüne geçecek, toplumu bütünleştirecek, toparlayacak, ötekileştirmenin önüne geçecek bir referandumla karşı karşıyayız. 16 Nisan dış ülkelerin üzerimizde kurduğu oyunların, ayağımıza takmaya çalıştıkları prangaların son buluşudur, sonuç alıcı anayasaların hayata geçmesidir. 16 Nisan'da sizlerden ricam sandıklara gidip oylarımızı kullanalım. Ülkenin istikbaline, istikrarına ve istikametine 'evet' diyelim" şeklinde konuştu.

"16 Nisan'da büyük Türkiye'yi oylayacağız"

Melekbaba Mahallesi sakinlerinin coşkuyla karşıladığı mahalle toplantısında ilk olarak söz alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 16 Nisan'da sandıklara gidilmesinin önemine vurgu yaptı. Polat," Melekbaba her zaman tarafını doğrudan, gelişmeden, bilgelikten, irfandan yana koymuştur. 16 Nisan'da bu özelliklerimizle sandıkları patlatacağız. 16 Nisan bir yol ayrımıdır ve geleceğimizi oylayacağız. Büyük Türkiye mi küçük Türkiye mi onun kararını vereceğiz ve büyük Türkiye'yi oylayacağız. Koalisyonların, vesayetin olmadığı, yargının hem tarafsız hem de bağımsız olduğu, seçme ve seçilme yaşının 18 olduğu günü oylayacağız. O günden sonra ise Türkiye yeni bir sıçramayla büyüme düğmesine basmış olacak. 16 Nisan'da sandıklara gitme noktasında çok dikkatli olmalıyız. 1 kasım seçimlerinde Melekbaba da 600, 7 Haziran seçimlerinde 850 sandığa gitmeyen oy var. Katılımı en yüksek noktada tutmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"16 Nisan Haçlıyla hilalin mücadelesidir"

16 Nisan'ı insanlarımız Çanakkale ruhuyla önemsiyor diyen AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, "Bu güne kadar birçok seçim geçirdik ancak milletimizde ki o ışıltıyı, o azmi, isteği bu seçimde çok net görüyoruz. Bu bir kurtuluş mücadelesi, ya kurtuluşumuz olacak yada tarihin o karanlık sayfalarına batmamıza neden olacak. Bu seçimi insanlarımız Çanakkale ruhuyla önemsiyor. Bu haçlıyla hilalin mücadelesi, Vatikan bu seçime karşı bir ve beraber olun mesajı verebiliyor. Bu demek oluyor ki bu sadece bizi değil tüm Dünya'yı ilgilendiren bir seçim. Geçmişten beri haçlı zihniyetinin bu toprakları işgal etme gibi bir arzusu vardı. Milletimizin geçmişten beri sergilediği dik duruşu onları her zaman hezimete uğrattı. Bu hezimetlere rağmen bu topraklar üzerinde ki emellerinden vazgeçmediler. Bugüne kadar bu ülkenin başına ne geldiyse onların kontrollerinde oldu. Bu işi perde arkasından yürütürken, şimdilerde göz önünde yapmaya başladılar. 15 Temmuza kadar onlarca darbe yaşadık. 15 Temmuz hiç birine benzemiyordu. Bizimle aynı safta namaz kılıyorlardı, annelerimiz gibi başlarını örtüyorlardı, ellerinden kuran düşmüyordu. Sonradan gördük ki dini tahrip ediyorlar, ayetleri değiştiriyorlar. Bunları takiye adına yaptılar. Bunların bir görevleri yoktu. Taşeron bir firmaya verilen görev neyse onlarda aldıkları görevleri uyguladılar. Kapana sıkıştıklarında inkara sığındılar. Ancak milletimiz dik duruş sergiledi. Bundan sonra birliğimize, beraberliğimize halel gelmemesi için, hakkın ve hakikatin yolundan ayrılmadan, en büyük oyunları bozacak olan 16 Nisan'da sandıklara gitmek hepimizin görevidir" diye konuştu.

(MT-SD-Y)



03.04.2017 16:18:10 TSI

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