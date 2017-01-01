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SASKİ'de Masa Tenisi turnuvası



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından gerçekleştirilen ve çekişmeli mücadelelere sahne olan Masa Tenisi turnuvası sona erdi. 89 kişinin yarıştığı turnuvada Mustafa Duransoy birinci oldu.

SASKİ tarafından organize edilen SASKİ Masa Tenisi Turnuvasının finali gerçekleştirildi. Sakaryalı eski milli sporcular Ali Dayanç, Semih Yenihayat ile Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeleri Semih Bitim ve Hakan Aslan'ın gösteri maçları ile başlayan turnuvada 89 kişi yarıştı. Oldukça çekişmeli maçların geçtiği turnuvada Mustafa Duransoy birinci olurken, Halil İbrahim Çangır ikinci, Mahmut Demirkır üçüncü ve Ömer Işık dördüncü oldu. Dereceye girenlere ödüllerini SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Müdür Yardımcıları Sebahattin Belik ve Cemal Babalıoğlu verdi.

(BCT-RFK-Y)



03.04.2017 16:19:08 TSI

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