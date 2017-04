YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Alıcık; "Sivil toplum örgütlerinin her zaman yanındayız"

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Erzurumlular Derneği'ne iadeyi ziyarette bulundu. Alıcık; "Sivil toplum örgütlerinin her zaman yanındayız. Halkımıza hizmette sınır tanımadık" dedi.

Nazilli'de faaliyet gösteren Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni iadeyi ziyaret eden Başkan Alıcık'ı Dernek Başkanı Şaban Kutlu ve yeni yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Nazilli'de yaşayan Erzurumluların da yer aldığı karşılamada Alıcık dadaşlar ile çay içti, sohbet etti, sıkıntılarını ve sorunlarını dinledi. Nazilli Belediyesi olarak Nazilli'de faaliyet gösteren Sivil toplum örgütlerinin her zaman yanında olduklarını ve bu örgütlere desteklerini hiçbir zaman belediye olarak esirgemediklerini ifade eden Belediye Başkanı Haluk Alıcık "Nazilli'ye ve Nazilli'de yaşayan her kese hizmet etmek bizim görevimizdir, boynumuzun borcudur. Biz Nazilli Belediye Başkanı olduğumuz andan itibaren sivil toplum kuruluşları, sosyal yardımlaşma dernekleri ve diğer derneklerin her zaman yanlarında, destekçileri olduk. Yardım taleplerini hiçbir zaman geri çevirmedik. Halkımıza hizmette sınır tanımadık. Bu güne kadar da kimseye hayır kelimesini kullanmadık. Her zaman hep evet dedik. Çünkü biz Nazilli'nin Şehr-i emini olmaya ant içtik" diye konuştu.

