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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Kayadan kaçarken kaza yaptı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 16:12
Kayadan kaçarken kaza yaptı
Kayadan kaçarken kaza yaptı
- Seyir halinde iken dağdan üzerine düşen kayalardan kaçan sürücü kaza yaptı

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hakkari-Çukurca karayolunda seyir halinde olan kamyonet sürücüsü, dağdan üzerine düşen kayalardan kaçmaya çalışırken kaza yaptı.
Kaza öğle saatlerinde Hakkari'nin Çukurca ilçesi Köprülü köyü yakınlarındaki meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen ve içinde 3 kişinin bulunduğu araç, seyir halinde iken dağlık alandan üzerlerine kaya parçalarının geldiğini fark eden sürücü, kaçmaya çalışırken kaza yaptı. Sürücünün dikkati sayesinde araçta bulunanlar yara almadan kurtulurken, aracın ön kısmında ise büyük maddi hasar meydana geldi. Hakkari-Çukurca karayolunda geçmekte olan bazı sürücü ve yolcular yolda bekleme yaparak kaza yerine koştular. Aracın içinde bulunanların mucize eseri yara almadan kurtulduklarını belirten yolcular, yağışlarla birlikte kayaların sürekli yola indiğini ve sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulundular.
(FT-ŞAK-Y)

03.04.2017 16:19:43 TSI
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