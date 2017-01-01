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Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanlarına "Zabıta Mevzuatı Eğitimi"



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimleri kapsamında Zabıta Müdürlüğü çalışanlarına yönelik "Zabıta Mevzuatı Eğitimi" verildi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan eğitime Bilecik Belediyesi zabıta görevlileri ve ilçe belediyelerde görev yapan diğer zabıta personelleri katıldı.

Yapılan eğitimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdür Yardımcısı Sadettin Özyazıcı eğitim hakkında bilgi verdi. Zabıta Mevzuatı Eğitimi kapsamında, Belediye Zabıta Yönetmeliği, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu, 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun, Belediye Emir ve Yasakları Uygulamaları konuları anlatıldı.

(CKT-DA-Y)



03.04.2017 16:20:35 TSI

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