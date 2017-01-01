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Normal hayatına yapay kelepçe sayesinde geri döndü



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Özel Medinova Hastanesine başvuran 76 yaşındaki hasta idrar yoluna takılan yapay kelepçe sayesinde normal hayata geri döndü.



76 yaşındaki Rıza Topuz, 5 yıl önce geçirdiği prostat ameliyatı sonrası idrar yolu kaslarında oluşan hasar nedeni ile idrarını tutamaz oldu. Gün içerisinde 10'un üzerinde alt bezi değiştirmek zorunda kalan hasta, sosyal yaşamını mahveden bu duruma son verebilmek için Özel Medinova Hastanesi Üroloji Polikliniğine başvurdu.



Hastası hakkında bilgi veren, Özel Medinova Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Talip Baştürk, "Hastamız bize, sürekli idrar kaçırma nedeni ile evine mahkûm olmuş, sosyal yaşamı elinden alınmış, mutsuz biri olarak başvurdu. Muayene sonrası hastamıza uygun olabilecek en iyi tedavi yöntemine karar verdik. Özellikle normal prostat büyümesi veya prostat kanserine yönelik geçirilen operasyonlar sonrasında, idrar tutmayı kontrol eden adaleler zarar gördüğü için, sürekli idrar kaçırma meydana gelebiliyor. Bunun için farklı tedavi yöntemleri var. Ancak hastamızda ileri derece idrar kaçırma olduğu için ona en uygun altın yöntem yapay kelepçeyi tercih ettik. Üç ayrı parçadan oluşan bu özellikli cihazı cerrahi operasyon ile uygulamak teknik olarak oldukça zor ve karmaşıktır. Vücudun kabul edebileceği silikon materyalden oluşan bu cihaz, 1- içinde su biriken su haznesi, 2- idrar çıkışı borusu çevresine yerleştirilen kelepçe, 3- bu aleti çalıştırabilmek için koyulan bir kumanda düğmesinden oluşmaktadır. Hasta, idrar torbasına yerleştirilen kumandaya bastığında, idrar çıkışı borusu çevresindeki kelepçe açılır ve idrar çıkışı gerçekleşir. Otomatik olarak belli bir süre sonra kapanan kelepçe sayesinde idrar tutmanın devamlılığı sağlanır. Genellikle yüzde 80 -90 oranında başarı sağlayan bu operasyon sayesinde hastamız Rıza Bey'de de tam kuruluk sağlanmış, beze bağımlı yaşamı sona ermiştir" dedi.



Başarılı operasyon sonrası taburcu olan Rıza Topuz ise, "Hayat standardımı düşüren bu durumdan Op. Dr. Ali Talip Baştürk sayesinde kurtuldum. Sevgili doktorum ve hastane çalışanlarına çok teşekkür ederim. Bu durumu yaşayan tüm hastalara bu yöntemi tavsiye ederim" dedi.

(MB-Y)



03.04.2017 16:21:29 TSI

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