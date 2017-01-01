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Başkan Bakıcı Taşıyıcılar Kooperatifinde şoförler ile bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ve Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Ünal'ın konuğu oldu.

Bozüyük Taşıyıcılar Kooperatifi'nde gerçekleştirilen kahvaltıda Eldemir ve Bakıcı'nın yanı sıra Bozüyük AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin ve AK Parti Teşkilatı yer aldı. Kahvaltının ardından Milletvekili Eldemir, Başkan Bakıcı ve beraberindekiler kooperatife üye kamyoncular ile görüştü. Kooperatif binası lokalinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Eldemir, referandum ve Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili olarak; "Bugün hükümet olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmaların tamamı gelecekteki Türkiye'nin daha refah ve gelişmiş bir ülke olması içindir, yeni sistem ile hedefimiz yönetimdeki çift başlılığı ortadan kaldırmak ve karar mekanizmalarını hızlandırmaktır. Tıpkı bir aracın bir şoförü olduğu gibi ülke idaresinde de mevcut çift başlılık idareyi içinden çıkılamaz bir hale sokmaktadır. Siz değerli vatandaşlarımızın desteği ve Allah'ın izni ile oylayıp ülkemiz için daha güzel ve aydınlık yarınlar sağlayacağız" dedi.

Konuşmasının ardından Milletvekili Eldemir şoförler tarafından yöneltilen soruları yanıtladı.

(FSİ-MET-Y)



03.04.2017 16:21:37 TSI

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