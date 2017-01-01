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Kandilli cıvıl cıvıl...



(Fotoğraflı)



Celal Dilsiz

ERZURUM (İHA) - EYOF 2017 Kayaklı Koşu ve Biatlon yarışmalarına başarıyla ev sahipliği yapan Kandilli; şimdide Gençlik ve Spor Bakanlığının başlatmış olduğu "Anadolunun Manevi Kandilleri" projesi kapsamında kapılarını genç öğrencilere açtı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Anadolu'nun Manevi Kandilleri projesi Aşkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün Kandilli Kayaklı Koşu ve Biatlon kamp merkezinde start aldı. Bundan sonra her ayın 3 günü bir yıl boyunca 90'ar öğrencinin katılacağı projede alanında uzman hocalar tarafından Anadolu'nun Manevi Kandilleri ve çeşitli dersler işlenecek. Genç öğrenciler bu sayede hem eğlenirken hem de öğrenmenin tadına varacaklar.

(CD-AT-Y)



03.04.2017 16:22:39 TSI

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