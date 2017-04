YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Yağcı'dan şampiyon takım sporcularına prim

Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 1. Amatör Lig şampiyonu Bileciksporlu oyunculara prim açıklarken, futbolcular daha çok istemesi üzerine "Ben eski bir hakimim son kararı ben söylerim" dedi.

Dün Osmaneli İlçe Stadından oynanan 1308 Osmaneli Belediye Spor- Bilecikspor maçı 1-1'lik skorla sonuçlanırken, Bilecikspor ligin namağlup şampiyonu olmuştu. Şampiyon takım kent merkezinde coşkulu bir şekilde karşılanırken, taraftarlar ve Bileciksporlu teknik heyet, sporcular el ele kol kola Teyfikbey Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanına kadar tezahüratlar eşliğinde yürüdüler. Buradaki kutlama katılan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, eline Bilecikspor bayrağı alarak tezahüratlar eşlik etti.

Başkan Yağcı'dan futbolculara 10 bin TL prim

Burada toplanan kalabalığa seslenen Başkan Yağcı, maç sonrası Bileciksporlu oyuncularının soyunma odasına giderek orada da tebrik ettiğini belirtti. Yağcı, "Biz il belediyesiyiz ve bu zamana kadar mücadele ettiğimiz takımlar ilimizin değişik noktalarındaki takımlardı. Bu sebeple Bilecikspor'a da istenilen ölçüde destek olamadık. Belediye olarak biz bu işe girersek dengeler bozulur. Ama artık Bilecikspor Bilecik'i temsil edecek noktaya geldi. İnşallah bundan sonra Bilecikspor nereye kadar gidebilirse biz her zaman yanınızdayız. Bilecik'in ticaret esnafı da sanayi esnafı da sanayi erbabı da Bilecik'in bürokrasisi de Bilecik'i temsil etmeye başladığınız günden itibaren bundan sonra sizlerin yanında. Siz şimdi kendi Rüştü'nüzü ispat ettiniz. Ben gerçekten gayretli çabaları ve can siperiyle çalışmaları sebebiyle kulüp başkanımız İsmail Bey'i kutluyorum. Futbolcu kardeşlerimi ayrı, ayrı tebrik ediyorum. Ama en önemlisi siz değerli taraftarları, genç kardeşlerimizi kutluyorum. Gerçekten yağmur, çamur demeden her zaman futbol takımınızın yanında oldunuz. Bu başarıları sebebiyle de futbolcularımıza 10 bin lira prim veriyorum" dedi. Bu açıklama sonrası futbolcular ve taraftarlar 20, 20, 20 diye tezahürat yaparken Başkan Yağcı, "Biliyorsunuz ben eski bir hakimim, son kararı ben söylerim. Başarılarınız daim olsun, geceniz kutlu olsun" dedi.

Öte yandan Bilecik Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mefail Ateş'e tezahürat yaparken, Ateş, Vitraspor maçı öncesi kendisinin prim açıklayacağı söyledi.

Kutlamalar gecenin geç saatlerine kadar devam ederken, şampiyon takım önümüzdeki günlerde Bilecik'i BAL'da temsil eden Bozüyük temsilcisi Vitraspor ile Play-Out maçına çıkacak. Bu maçın galibi Bilecikspor olursa BAL'a çıkacak. Vitraspor yenerse yoluna devam edecek.

03.04.2017 16:23:15 TSI

