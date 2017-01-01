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11 Nisan Şanlıurfa'nın Kurtuluşu programı için hazırlıklar tamamlandı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 16:19
11 Nisan Şanlıurfa'nın Kurtuluşu programı için hazırlıklar tamamlandı
11 Nisan Şanlıurfa'nın Kurtuluşu programı için hazırlıklar tamamlandı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, düzenlediği toplantıda 11 Nisan Şanlıurfa'nın düşman işgalinden Kurtuluş'unun 97. yılı etkinlikleri için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.
7 Nisan tarihinden başlayarak 15 Nisana kadar sürecek 8 günlük süreçte farklı aktiviteler düzenleyecek olan büyükşehir belediyesi, yine yoğun bir katılımla 11 Nisan coşkusunu Şanlıurfalılarla buluşturmayı hedefliyor. Şanlıurfa'da görev gazetecilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 11 Nisan etkinliklerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir katılımla kutlanacağını söyledi. Cumhuriyet Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda etkinlikler ile ilgili detaylı bilgi veren Çiftçi, "Bilindiği gibi Urfa'nın şanlı ve destansı bir mücadeleyle bağımsızlığını kimsenin egemenliği altına bırakmadığı 11 Nisan tarihi, bizim için çok önemli bir gündür. Biz, bu şanlı ecdadın nesli olarak tarihe altın harflerle yazılan 11 Nisanı, büyükşehir belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlayacağız. Tüm hazırlıklar tamamladı" şeklinde konuştu.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'ya geliyor"
Etkinliklere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımlarını beklediklerini sözlerine ekleyen Çiftçi, "Geçtiğimiz yıl TBMM başkanımız ve başbakanımızı ağırlayan şanlı şehrimiz, bu yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile onurlu bir günü daha yad edecektir. Şanlıurfa Büyükşehir belediye meclisimiz, Şanlıurfa'ya vermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a fahri hemşehrilik beraatını vermeyi karar almıştır. İnşallah 11 Nisan'da Cumhurbaşkanımıza Şanlıurfa'yı beraatını takdim edeceğiz" diye konuştu. Büyükşehir belediyesinin 11 Nisan programını ise Çiftçi, "Etkinliklerimiz ilk olarak 7 Nisan tarihinde yani cuma günü bu yıl birincisini düzenleyeceğimiz Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarının açılışı ile başlayacak. 96 yayın evinin katılım göstereceği fuarımızda 50 yazar Şanlıurfalı okurları ile buluşacak. Bu da son derece önemli bir organizasyon. Şanlıurfa'da okumanın önemini gençlere aşılatabilmek için 225 bin adet kitap dağıtımı gerçekleştirdik. Hedefimiz 1 milyon kitabı gençlerle buluşturmak. Bu açıdan tüm Şanlıurfa halkımızı fuarımıza davet ediyoruz. 7 Nisan cuma günü, kitap fuarı açılışının ardından akşam saatlerinde, Rabia meydanında ilahi dinletisi halkımıza sunulacak. 15 Nisan tarihine kadar farklı etkinliklerle vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz" dedi.
(BB-SD-Y)

03.04.2017 16:26:15 TSI
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